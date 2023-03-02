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國銀監理壓力測試牽動配息？黃天牧：非A則B的關係

2023/3/2 18:43
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（中央社記者謝方娪台北2日電）為掌握國銀風險承擔能力，金管會今年規劃辦理本國銀行監理壓力測試，是否會牽動國銀2024年配息，金管會主委黃天牧表示，兩者並非那麼直接「若A則B」的關係。

黃天牧今天上午赴立法院財政委員會報告金管會業務概況，金管會書面報告所列未來將推動的業務重點之一，是考量2022年來全球經濟金融情勢不確定性升高，金管會今年將辦理國銀監理壓力測試。

黃天牧接受媒體聯訪時指出，國銀監理壓力測試為例行工作，主要是確認銀行業本身在不同情境下的整體清償能力表現，一般而言，金管會過去辦理的壓力測試，國內銀行大致上都能通過。

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有媒體追問，若有國銀未通過監理壓力測試，2024年配息是否會受限，黃天牧表示，兩者並非那麼直接的「若A則B」的關係。

黃天牧指出，壓力測試是預設情境，不見得是真實情況；透過壓力測試，金管會可檢視在預設的情境下，國銀因應外在環境的清償能力表現，是否會產生流動性風險等問題，這和銀行實際上的獲利表現、可供分配盈餘及股利，並沒有必然的連結關係。（編輯：潘羿菁）1120302

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黃天牧
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