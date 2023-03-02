愛普估下半年恢復成長 創見衝刺工業應用及通路市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹2日電）利基型記憶體廠愛普預期，今年上半年營運表現將較去年同期疲弱，下半年可望恢復成長趨勢。模組廠創見將持續創新研發、投入工業應用及通路市場，期望今年營收與獲利能夠繳出好成績。

愛普今天召開線上法人說明會，總經理洪志勳表示，儘管穿戴裝置客戶急單湧現，工業應用需求維持穩定，不過，消費產品需求還是疲弱，客戶持續調整庫存，第1季營運面臨較大壓力。

洪志勳預期，愛普上半年營運將較去年同期疲弱，下半年營運展望相對樂觀，可望比去年同期好，恢復成長趨勢。愛普雖然還在調整庫存，不過，庫存已逼近正常水位，全年毛利率希望能維持與去年相當水準，約44%。

創見去年財報出爐，受俄烏戰爭及高通膨高利率衝擊，經濟趨緩，消費需求急凍，記憶體市場亦受到影響，第2季起動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格走跌，創見去年總營收滑落至新台幣121億元，年減15.3%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

受惠美元升值及子公司創見資訊（上海）處分土地使用權和建築物業外收益，創見去年稅後淨利維持24.5億元水準，年減3.12%，每股純益5.72元；董事會決議每股配發4.8元現金股利，另以資本公積每股配發0.8元現金，合計每股配發5.6元現金，以今天收盤價71.1元計，殖利率約7.88%。

創見透過新聞稿表示，因應產業趨勢，未來除彈性調整採購策略，提升生產效能，還將持續創新研發、投入工業應用及通路市場，期許2023年營收及獲利能夠創佳績。（編輯：楊蘭軒）1120302