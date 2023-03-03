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國際油價漲跌互見 下週汽柴油估降1角

2023/3/3 12:58
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（中央社記者曾智怡台北3日電）中國2月官方製造業PMI續創新高，但於此同時，美國商用原油庫存連10週增加，本週國際油價漲跌互見。中油油價平穩雙機制持續運作，預估6日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆調降新台幣0.1元。

按照預測，92無鉛汽油每公升為28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.2元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月2日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶82.63美元，較上週81.46美元上漲1.17美元；新台幣兌美元匯率為30.609元，較上週30.435元貶值0.174元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲1.3元，柴油零售價格每公升調漲1.9元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此預估6日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆調降0.1元。（編輯：翟思嘉）1120303

#中油
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