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台股週漲104點站上15600點 法人：高檔類股輪動

2023/3/3 14:44
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（中央社記者江明晏台北3日電）台股今天開高震盪，終場小漲9.7點，收在15608.42點，週線上漲104.63點；法人指出，台股高檔整理，短線中小型股強勢，為類股輪動格局，整體趨勢偏多。

歐美股市收高，激勵台股早盤強漲，一度觸及15713.42點，上漲逾115點；不過但台積電等權值股熄火、創意股價急殺下，指數漲勢收斂，終場上漲9.7點，收在15608.42點，漲幅0.06%，成交金額新台幣2375.22億元。

類股表現方面，電子股翻黑下跌約0.01%，金融股下跌0.13%。權值股台積電下跌3元，收在516元，跌幅0.58%；創意因傳出客戶遭列入美國出口管制名單，股價急殺跌停以1080元作收、重挫9.62%。

面板股今天因電視面板報價反彈題材轉強，群創、友達、彩晶收盤分別上漲4.88%、3.84%及7.57%。記憶體股華邦電勁揚6.67%，ABF三雄也同步轉強，欣興、南電、景碩終場分別上漲1.87%、3.39%及3.1%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天開高震盪，獲利了結賣壓在相對高點出籠，市場追價意願不足，陷入高檔整理；不過中小型股相對強勢，台股仍為類股輪動格局，趨勢偏多。（編輯：張良知）1120303

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