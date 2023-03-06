助攻台灣電子與半導體 蔡司設工業量測事業群

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蔡司集團（ZEISS）今天表示，已在台灣設立工業量測事業群，助攻台灣電子和半導體產業，台灣是蔡司集團在全球第5個擁有完整事業群的國家。

2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）今天上午起盛大登場，蔡司在南港展覽館2館擴大參展，中午舉行交流會。

蔡司指出，2018年起深耕台灣市場，逐年擴大在台建設，事業群包括視力保健與光學消費品、醫療技術、顯微鏡、半導體生產技術部門，去年10月在台灣設立第5個事業體工業量測事業群，鎖定台灣產業市場，台灣是蔡司集團在全球第5個擁有完整事業群的國家。

蔡司表示，期盼透過引進工業量測技術，助攻台灣電子、醫療、半導體、航太、電動車與工具機和製造業，輔助中小企業加快工業4.0改革，並與研究機構及學術單位談定多項合作。

台灣蔡司總經理章平達表示，蔡司集團也跨足光學領域，包含半導體製造設備、工業量測、顯微鏡、醫療技術、電影和相機鏡頭、雙筒望遠鏡及天文星象儀等光學產品。

章平達指出，除了引進產業技術外，台灣蔡司去年10月起，與機械相關的大專院校接觸，包含中興大學、正修科技大學等，提供技術教育與人才培訓，投入資源培育台灣量測人才。（編輯：趙蔚蘭）1120306