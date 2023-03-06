台航去年獲利年增逾5成 每股稅後賺4.83元

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（中央社記者賴言曦台北6日電）台航表示，2022年營收為新台幣38.73億元、年增20%，總營收約有88%來自散裝收入，稅後淨利約20.15億元、年增52.6%，每股稅後盈餘（EPS）4.83元，若排除持股陽明海運的股利收入，獲利與2021年相當。

台航表示，去年全球經濟籠罩在高通膨、高利率及俄烏戰爭的陰影，停滯性通膨揮之不去，波羅的海運價指數（BDI）平均較2021年下跌34%，尤以海岬型船舶跌幅較大，超過51%。

台航說明，台航散裝船隊換約多於去年上半年議定，並於第4季開始生效，新租約所議的固定及半浮動日租金皆較舊約為佳，且船隊屬中、小型船舶，船舶日租金也比海岬型運價穩定，尚能維持一定獲利。

台航2022年營業毛利約13.38億元、年增4.8%，營業毛利率為34.6%；台航指出，隨著散裝船隊換約效益、2022年共3艘散裝新船加入及中油觀塘工業港港勤船自2022年11月起至2023年4月陸續交船營運，未來毛利率有望維持一定水準。

業外收支表現方面，台航說明，2022年業外淨收入約10.06億元，主要是認列持股的陽明股利收入7.46億元，加上處分1艘船齡較大船舶利益1.95億元及因美元兌新台幣匯率走升，認列淨美元資產兌換及評價利益1.22億元。

台航指出，截至去年底，持股陽明約3.7萬餘張，目前暫無處分計劃。

展望後市，台航表示，持續執行散裝船隊汰舊換新計畫，積極處分艘船齡高且較無競爭力船舶，使得目前散裝船隊平均年齡降至5.5歲，並於去年公告訂造各2艘6萬噸及4萬噸散裝船計畫，以維持船隊規模並提高船隊競爭力，預計2024年陸續交船。

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展望今年散裝海運運價，台航說明，目前中國逐漸脫離疫情影響、全面開放國境及放寬房地產信用管制，如果俄烏戰爭不擴大、聯合國協調的黑海穀物出口協議能持續實行、歐洲各國進一步從南美等國進口煤炭提高航程浬數，預估將有利大宗原物料的海運需求，促使運費走揚。

此外，國際海事組織（IMO）於2023年已開始對現有船實施能源效率指標及營運碳強度指標等措施，歐盟也已決議於2024年對進出歐盟水域的船舶課征碳稅，相關措施會加快淘汰老舊船舶，有利運價提升。（編輯：潘羿菁）1120306