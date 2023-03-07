調查：商辦助攻 329檔期6都加新竹推案破8000億

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（中央社記者賴言曦台北7日電）數字科技旗下591新建案統計分析6大都會區、新竹縣市推案狀況，在商辦供給量增加等因素助攻下，今年329檔期總銷金額達8425.8億元、年增20.2%，再度刷新歷史紀錄；其中又以台北、台南市表現最佳。

591新建案分析，今年329檔期推案量能再創新高，除了受通膨及高房價影響，最主要原因還是商辦供給大爆發所致，尤其近年不少建商經營橫跨多領域，在鞏固住宅市場之餘，也開始布局擁有長期收益等優勢的商用不動產。

分析今年329檔期，包括商辦、廠辦在內的新進場個案總銷合計逾新台幣2000億元；反觀住宅市場扣除商用地產後案量僅剩6400億元，和去年同期相比萎縮8%，熱度明顯退燒。

進一步觀察6都加新竹地區的推案狀況，今年329檔期中，台北、台南市的表現最佳，年成長幅度分別破1.6倍及4.8倍。

台北市今年329檔期總銷金額為3381.6億元、年增164.8%，主要是由商業不動產拉抬，如威京集團在松山區京華城舊址重建的商辦大樓，總銷金額上看1600億元；另興富發、忠泰建設也有推出商辦產品，預計未來幾年，台北市商辦供給將進入高峰期。

台南市今年則受惠延推案公開及指標案挹注，總銷金額來到818億元、年增約480%。

反觀新北市因去年基期較高、大環境不佳，建商普遍暫緩推案，今年329檔期總銷金額1176.4億元、年減40.6%，跌幅最深；新竹地區因當地房市氣氛觀望，推案水位偏低，總銷金額為468.6億元，年減33.6%。

桃園市今年329檔期總銷689.9億元、年減28.5%，隨著房市前景不明，當地包括青埔、小檜溪等重劃區僅有零星中小型個案公開。

台中市今年總銷1100.4億元，雖守住千億元關卡，但年減6.8%，且當地自住客不願輕易追高出手，僅少部分有讓利空間的個案較能吸引消費者買單。

至於高雄市整體量能持穩，今年329檔期總銷金額為790.9億元、年增4.3%，其中北高雄仍是推案重點區域，包括仁武、橋頭等區域均有百億案量進場。（編輯：郭無患）1110307