泰山：公司提名董事9候選人 獲ISS報告書支持

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）泰山企業今天發布新聞稿表示，對投資人投票意向具有重大影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）出具關鍵報告書，公開支持由泰山企業公司派提名的9位董事候選人。

泰山提名的9位董事侯選名單包括6位董事詹景超、陳諾樺、詹皓鈞、王添盛、詹凱閔、詹謹鴻；及3位獨立董事顧啟東、黃慧萍、范國華。

泰山在新聞稿中指出，ISS表示泰山所提名的3位獨立董事候選人具備法律、會計及在上市公司任職的經驗，ISS相信這3位獨立董事將有助於泰山現任的管理團隊加強實踐公司治理。

新聞稿中說明，龍邦及泰山前副董事長詹晋嘉分別提名9位及4位董事候選人，ISS表示，試圖與龍邦及詹晋嘉取得聯繫，但龍邦及詹晋嘉皆沒有提供提名各董事候選人的理由，未能闡述其董事候選人適任性，也無法證明泰山董事會的控制權需進行轉移。因此，ISS反對所有市場派所提名的董事候選人。

另外，針對獨立董事陳敏薰及杜英達召開此次股東臨時會暨全面改選董事一案，ISS在報告中指出，陳敏薰的行為明顯存在自相矛盾的情況，再加上杜英達與龍邦之間的關係，這些問題使ISS對於二位獨董的可信度產生質疑。

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泰山表示，面對此次超額競選的情況下，積極與國際投票顧問機構進行溝通，提供具體的數字與證據。針對泰山出售全家股票，泰山管理層強調，泰山以優於台灣流通業的本益比估值處分全家股票，與全台最大的連鎖便利商店統一超的估值相當，而處分股票所得將運用於支持泰山本業成長所需的資本支出。

泰山指出，ISS是全球最大且專為機構法人提供上市公司股東會議案研究、諮詢及委託書徵求的中立研究機構，過去台灣股市多家上市公司爆發經營權爭奪戰，ISS報告均扮演舉足輕重的地位，並成為機構法人投票時的重要依據。泰山感謝ISS的全面支持，也重申現任的管理團隊將持續專注於本業經營。（編輯：楊凱翔）1120307