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玉晶光2月營收9.27億 年增逾10%

2023/3/7 18:22
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）光學鏡頭廠玉晶光公布2月合併營收新台幣9.27億元，較1月下滑31.19%，但相較去年同期則成長10.29%。累計前2月營收22.75億元，年增5.9%。

玉晶光表示，2月營收較1月低，主要因上半年是客戶傳統的淡季，未來營運狀況仍須視客戶需求而定，今年整體營運正向看待。

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玉晶光除了手機鏡頭外，積極拓展新應用產品，陸續切入索尼、臉書（Meta）供應鏈，目前已是全球最大擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）應用的Pancake、Fresnel透鏡供應商，接下來也將是蘋果穿戴裝置鏡片主要供應商，因應蘋果新產品上市，加上既有客戶需求，玉晶光去年已大舉擴廠，去年前3季資本支出超過新台幣50億元。

2月21日公告董事會決議在兩岸持續投資，預計在台灣台中及大陸廈門砸新台幣19.65億元增添設備，主要用於VR及手機等產品應用。玉晶光也指出未來也將加大台灣產能。（編輯：楊凱翔）1120307

#玉晶光
#蘋果
#台灣
玉晶光
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