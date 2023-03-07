中華電遠傳攻智慧城市展 秀實績拚輸出海外

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（中央社記者江明晏台北7日電）亞洲「2023智慧城市展」以及首屆「2050淨零城市展」將於3月底登場，電信業者積極響應參展，端出實際成果，盼助陣台灣智慧城市發展，也可望輸出國際。

中華電信今年將於台北與高雄展區展示多達22項產品與服務，並以「數位轉型，領先前行」為展區核心概念，針對國內交通、醫療、娛樂、物流等不同產業提出全方位整合解決方案，並強調生態平衡、環境永續與城市共融的企業目標，帶動台灣智慧城市茁壯發展。

中華電信表示，「智慧城市不僅是未來，更是進行式」，而中華電信運用數位科技能量持續創新，於2018年率先提出「永續供應鏈倡議」與「永續低碳聯盟」合作，進行供應商夥伴ESG（環境、社會責任、公司治理）績效分級管理，並於2022年號召35家關鍵供應商共同簽署「響應中華電信淨零排放承諾書」，本屆淨零城市展將展現達2050年淨零排放目標的努力成果。

遠傳電信今年參展，響應國家淨零政策方向，運用「大、人、物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術結合5G落實淨零應用，以「淨零數位雙轉型」為題，不僅同步於台北、高雄展區展示多樣貌場景與解決方案，包含從交通、醫療、製造、建築等多元產業應用，更於首屆「淨零城市展」亮相遠傳自身實踐ESG的經驗。

遠傳也助力各縣市政府邁向智慧治理創下亮眼實績，與高雄市府合作的「智慧安全」應用，以及與台中市府攜手打造「智慧水務」，不僅如此，遠傳的遠距診療服務協助偏鄉衛生所打造「遠距眼科智能篩檢」，用科技降低病人病變風險，也在今年遠傳更啟動「5G遠距診療2.0」，擴大照護高齡者與慢性病患者，期盼能更完整串聯所有遠距醫療服務。

遠傳電信總經理井琪擔任本屆台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）會長，協助推展智慧城市成形，希望能在聯盟過去推動智慧城市的基礎上，打造智慧永續城市做為淨零碳排的先鋒，井琪也表示，未來重點工作將放在鼓勵產業節能減碳解決方案的創新、推動智慧共杆產業平台化及標準化，將台灣優良的ESG解決方案推到國際市場，協助更多國家達成節能減碳目標。（編輯：楊凱翔）1120307