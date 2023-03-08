德國擬禁用華為5G技術 中國批濫用國家力量

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（中央社台北8日電）德國政府擬將中國華為公司排除在5G之外一事引發中方不滿，中國駐德大使館官網7日刊文回應說，堅決反對濫用國家力量干預市場，以及針對企業投資經營政治化、泛安全化的做法。

中國駐德國大使館官網當天晚間發文說，華為依法合規經營，技術符合安全標準。歐方數據顯示，華為在德5G網路設備占比近6成，為德通訊基礎設施建設作出了積極貢獻

中國大使館說，「近年來不斷有國家和反華勢力企圖以莫須有罪名抹黑，但始終沒有任何證據表明華為設備和組件存在安全風險」。若媒體對排除華為的報導屬實，中方對德有關政府部門在毫無事實依據情況下草率作出上述決定十分不解和強烈不滿。

中國使館表示，堅決反對德方在對華合作中泛化國家安全概念、濫用國家力量干預市場，以及堅決反對針對任何將企業投資經營政治化、泛安全化的做法。

繼美國、英國、日本、澳洲等國封殺華為5G設備後，德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）、「商務日報」（Handelsblatt）等媒體6日引述知情官員報導，德國內政部要求電信業者列出已安裝的華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）設備清單，準備嚴格審查，最遲今年秋天將正式禁用。

據表示，德國對中國電信設備的安全問題討論多年，兩年前還立法為通信設備訂下嚴格安全標準；但據研究，德國5G網路對華為的依賴度達59%，德國電信（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefonica）等電信業者仍大量採用華為設備。

官員表示，雖已立法制定嚴格的安全標準，但電信業者以軟體升級的方式直接將中國的電信設備升級到5G，因此德國政府打算對已安裝的設備下手，嚴審控制網路的軟體和零件，準備強制電信業者在期限內更換。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120308