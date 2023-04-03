台灣5G達686萬用戶 帶動行動通訊營收連2年正成長

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北3日電）5G開台近3年，根據NCC統計，台灣5G戶數今年1月達686.3萬戶，帶動行動通訊營收連續2年正成長。業界指出，5G戶數成長快慢，不能以單一標準判斷，估5G用戶爆發期可能在2024至2026年。

電信業努力吸引用戶升級5G服務，根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，台灣5G開台逾2年半，今年1月底5G戶數達686.3萬戶，中華電250.2萬戶、遠傳電信182.5萬戶、台灣大154.1萬戶、台灣之星69.6萬戶、亞太電信29.7萬戶，且對行動通訊服務營收與平均每戶貢獻金額（ARPU）發揮拉抬作用。

NCC表示，台灣過去行動通訊營收，自2012年到2021年間呈現下滑趨勢。2012年行動通訊總營收曾達新台幣2254億元，隨後幾乎是一路下降到2020年的1537億元。

NCC表示，台灣5G服務在2020年中提供後，隨著民眾新申裝或轉換至5G服務增加、資費同步提高，讓整體行動通訊營收在2021年止跌回升到1550億元，2022年再增加到近1609億元，帶動連續2年正成長。

至於電信業者關心ARPU，NCC指出，4G服務2014年推出後，ARPU曾高達1088元，但是4G服務市場競爭激烈，業者推出吃到飽服務，ARPU逐年下滑到2020年438元。5G服務在2020年中開台，隨著5G用戶增加，5G高資費占比提升，對ARPU也逐步拉抬，2022年第4季ARPU月增1.6元來到452.9元。

NCC官員表示，電信業者除了持續發展5G垂直場域應用外，後續也要面對未來6G時代的挑戰，行動寬頻營收正成長，對產業來說屬於正面影響。

5G確實為電信業帶來新動能，不過業界有聲音認為，台灣5G在消費市場的成長速度太慢，歸因於5G吃到飽門檻仍在千元以上，還有網路涵蓋不佳、殺手級應用尚未出現等因素影響。科技產業研調機構Omdia預測，2023年5G滲透率將持續緩步爬升，截至今年底台灣5G用戶滲透率將從目前的23%成長至30%。

中華電董事長謝繼茂表示，5G用戶數增加速度今年和去年應該會差不多，期許5G滲透率能增加至少1成；中華電總經理郭水義強調，5G更重視的是B2B的市場耕耘和發展，將比消費市場扮演更強勁的動能。

遠傳總經理井琪先前表示，以各國5G上市第10個季度的基礎來比較，台灣5G滲透率僅次於香港，為全球第二，發展速度一點都不慢，居全球前段班。

台灣大哥大總經理林之晨認為，5G用戶爆發成長的關鍵時間，預估將落在2024至2026年，目前5G滲透率都維持每個月1個百分點的速度緩步上升，今年預計和去年差不多。（編輯：張均懋）1120403