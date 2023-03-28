中華電打造5G O-RAN實驗場域 攜手設備商進軍國際

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（中央社記者吳家豪台北28日電）國家發展委員會推動5G O-RAN（開放式無線接取網路），中華電信今天表示，今年下半年將與台灣大型製造商合作打造指標實驗場域，再選定1到2家發展較成熟的國產設備商共同進軍國際市場，將台灣O-RAN技術輸出海外。

2023智慧城市展今天開展，中華電信網路技術分公司副總經理賈仲雍受訪時，被問及國內5G O-RAN技術進展；他說，希望在台灣打造大型場域，讓國產O-RAN設備落地，一個戶外場域約需要10台基地台。

賈仲雍指出，等到國內實驗場域成功後，中華電信會找台灣1到2家比較成熟的國產O-RAN設備商，一起前往東南亞或美國市場進行概念驗證（PoC）。

他表示，國產O-ORAN計畫第一期的合作測試廠商包括電子五哥、網通廠等，前2年主要測試基本功能；第二期著重測試先進功能，包含資安等，特別強調可信賴性。

中華電信在智慧城市展的展區打造擬真的城市模型，展示智慧交通解決方案，運用電信大數據進行人潮、交通車流分析，協助政府進行城市治理，可用於壅塞肇因分析、改善方案研擬、號誌計畫優化等。其中，號誌計畫優化於苗栗、台中及高雄進行場域實證，使幹道旅行時間節省10%至25%。

此外，中華電信運用5G車聯網連結救護車、消防車與號誌系統，輔助緊急車輛通行路口，節省救災救護時間。智慧醫療解決方案於救護車建立「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統」，與急診室戰情系統資訊同步，串聯醫院內外救護、照護與指導單位，把握黃金救援時間。（編輯：張均懋）1120328