鈊象2月每股稅前盈餘4.32元 股價創近8個月新高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）遊戲股王鈊象2月營收新台幣10.59億元，月減7.8%、年增11.9%，稅前淨利6.1億元，每股稅前盈餘（EPS）4.32元，優於1月的3.79元，累計前2月每股稅前盈餘8.11元，獲利表現亮眼，激勵鈊象股價創近8個月新高。

鈊象今天早盤開高震盪，最高來到591元，漲幅超過3%，為2022年7月除權息以來新高，還原權值則創下歷史新高價。

鈊象2月合併營收10.59億元，網路遊戲及商用遊戲機營收占比為96%及4%，營業淨利5.35億元，稅前淨利6.10億元，每股稅前盈餘4.32元。今年前2月營收22.08億元，年增15.8%，前2月稅前淨利11.43億元，前2月每股稅前盈餘8.11元，獲利表現亮眼。

鈊象營運六大產品線包括「金猴爺」、「明星三缺一」、「金好運」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」、「金虎爺」及美國遊戲授權等；除了台灣市場外，近年持續擴增海外市場，美國三大州表現亮眼，除了既有平台外，新平台也在去年上線，效益可望在今年顯著發酵。（編輯：張均懋）1120309