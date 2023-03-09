股匯雙挫 新台幣連3貶破30.8元關卡

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（中央社記者蘇思云台北9日電）市場擔憂美國聯準會持續「鷹氣逼人」，台北股匯市今天雙雙走弱，新台幣兌美元今天收盤收30.81元，小貶2分，貶破30.8元關卡，創下3個多月低點，台北及元太外匯市場總成交金額為16.71億美元。

台股今天開高震盪走低，指數由紅翻黑，終場下跌47.54點，跌破15800點關卡，收在15770.66點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超125.83億元。

外匯交易員表示，外資今天偏向匯出，新台幣早上一度貶到30.83元後，出口商也趁機進場拋匯，午後震盪整理，最後小貶作收；新台幣兌美元今天開盤價為30.79元，最高30.766元、最低30.83元，小貶2分，連續第3個交易日收貶。

外匯交易員表示，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表鷹派談話，導致亞幣匯價一片倒，後續仍要關注美國即將公布的非農就業數據與通膨數據狀況，若Fed持續放鷹，新台幣可能持續偏弱整理。（編輯：楊凱翔）1120309