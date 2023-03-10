更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 證券

陽明每股擬配息20元吸聚人氣 股價強漲逾5%

2023/3/10 10:50（3/10 13:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陽明海運9日公告董事會決議每股擬配息20元，現金配發率約38.6%。（陽明提供）
陽明海運9日公告董事會決議每股擬配息20元，現金配發率約38.6%。（陽明提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北10日電）陽明海運9日公告董事會決議每股擬配息20元，現金配發率約38.6%。陽明股價今天早盤湧現買氣，盤中漲幅超過5%，截至上午10時45分，成交量約16萬餘張。

陽明海運股利政策出爐，吸引買氣進場，盤中高點至72.1元，漲幅超過半根漲停板，帶動長榮、萬海聚集人氣，盤中漲幅一度分別超過3%。

由於高通膨影響終端需求，海運市場去年下半年反轉向下，但陽明去年全年仍繳出營收與獲利同創歷史新高的成績，2022年稅後淨利新台幣1806億元、年增9.2%，每股稅後盈餘（EPS）51.71元。

展望後市，陽明認為，國際貨幣基金（IMF）1月底將2023年全球經濟成長率微幅調升至2.9%，較去年10月預估的2.7%樂觀；如民生消費需求隨著庫存逐漸消化，及中國快速解封帶動整體經濟動能逐漸活絡，預期航運景氣在下半年有逐步回升的機會。（編輯：張均懋）1120310

#陽明
#陽明海運
#長榮
陽明
陽明海運去年每股賺51.71元 擬配息20元HBL陽明、南山晉級 女子組4強全數出爐
陽明海運
陽明：出貨小旺季運價可望止穩 展望明年且戰且走
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族