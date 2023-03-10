陽明每股擬配息20元吸聚人氣 股價強漲逾5%

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（中央社記者賴言曦台北10日電）陽明海運9日公告董事會決議每股擬配息20元，現金配發率約38.6%。陽明股價今天早盤湧現買氣，盤中漲幅超過5%，截至上午10時45分，成交量約16萬餘張。

陽明海運股利政策出爐，吸引買氣進場，盤中高點至72.1元，漲幅超過半根漲停板，帶動長榮、萬海聚集人氣，盤中漲幅一度分別超過3%。

由於高通膨影響終端需求，海運市場去年下半年反轉向下，但陽明去年全年仍繳出營收與獲利同創歷史新高的成績，2022年稅後淨利新台幣1806億元、年增9.2%，每股稅後盈餘（EPS）51.71元。

展望後市，陽明認為，國際貨幣基金（IMF）1月底將2023年全球經濟成長率微幅調升至2.9%，較去年10月預估的2.7%樂觀；如民生消費需求隨著庫存逐漸消化，及中國快速解封帶動整體經濟動能逐漸活絡，預期航運景氣在下半年有逐步回升的機會。（編輯：張均懋）1120310