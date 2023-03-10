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工業富聯贛州新廠傳5月投產 攻iPhone機構件

2023/3/10 11:46
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海旗下工業富聯布局中國江西贛州經濟開發區新廠傳出進展，中國媒體報導，工業富聯贛州園區預計5月投產，將生產蘋果（Apple）iPhone機構件，若全產能開出，年營收有機會到人民幣300億元。

鴻海和工業富聯在去年1月下旬曾公告河南裕展精密以人民幣50億元投資新設贛州富聯精密科技，持股比重100%，開啟工業富聯在贛州設立新廠進程。

位於贛州經濟開發區的工業富聯第三代新廠正在建設中，中國媒體9日晚間報導，工業富聯贛州園區建設順利，部分廠房已完工，設備陸續安裝，預計5月投產。

報導指出，工業富聯贛州園區主要生產iPhone相關精密機構件，包括玻璃組立等，隸屬於工業富聯旗下iPEBG事業群。

報導分析，贛州園區鎖定高階智慧製造，是工業富聯目前在中國投資最大、建設最新、數位化智慧化程度最高的園區，預估全產能開出後，年營收可到人民幣300億元（約新台幣1327億元）。

根據微信公眾號先前訊息指出，工業富聯贛州新廠項目總投資規模約人民幣131億元，其中固定資產投資額約人民幣105億元。

產業人士指出，iPEBG事業群主要在河南鄭州綜合保稅區設廠，設計生產製造iPhone精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。（編輯：張均懋）1120310

#贛州
#鴻海和工業富聯
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