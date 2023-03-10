台灣大前進智慧城市展 科技力推動智慧城市

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（中央社記者江明晏台北10日電）智慧城市展3月底登場，台灣大哥大將攜手生態圈合作夥伴展示跨域垂直整合的智慧城市解決方案，以5G、AIoT等科技力解決城市問題。

台灣大哥大今天宣布將於3月28日至31日參與「2023智慧城市展」，在台北展區攜手生態圈合作夥伴，展示從個人健康、家庭娛樂到城市交通與安全的多元應用方案，呼應大會「數位轉型再創智慧城市新高峰」的展覽主題。

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台灣大哥大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，台灣大持續追求創新，積極打造產業生態系，今年在智慧城市展亮相，攜手生態圈夥伴共同提出淨零轉型解決方案，落實永續經營。

此外，台灣大哥大積極扮演平台角色，去年攜手台智雲、英特爾（Intel）及華碩，共同啟動「5G AI Ready Platform系統暨共創實驗室」，應用台灣大5G專網環境，整合AIHPC高速運算雲端服務及邊緣運算，提供多項智慧城市AI影像辨識、智慧製造及遊戲娛樂等高效能商用解決方案，為數位創新轉型與商機推展提供助力。（編輯：張良知）1120310