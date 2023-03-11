更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽江坤宇鄭宗哲助攻 台灣7比2擴大領先荷蘭
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 證券

美矽谷銀行關閉 法人：不致造成系統性風險

2023/3/11 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）美國矽谷銀行（SVB）關閉引發業界恐慌，銀行股續弱，美股10日收黑。法人分析，金融海嘯後銀行業監管嚴格，這次事件應該不會造成系統性風險，但對台股可能間接影響或外溢效應，後續要看華爾街反應。

美股道瓊工業指數10日終場下跌345.22點，或1.07%，收在31909.64點；標準普爾500指數下跌56.73點，或1.45%，收在3861.59點；以科技股為主的那斯達克指數下跌199.46點，或1.76%，收在11138.89點；費城半導體指數下跌56.282點，或1.89%，收在2923.929點。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪指出，經過2008年金融海嘯之後，銀行防火牆都做得不錯，現在監管相當嚴格，這次矽谷銀行關閉，應該不會造成系統性風險，頂多是一兩天的信心動搖。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國聯邦監管機構迅速出手接管矽谷銀行，會讓金融機構體系感覺到政府動作明快。另一個值得關注的消息是，美國加密貨幣友好銀行Silvergate Bank將逐步結束業務並清算資產。

劉坤錫說，美國主管機關近期呼籲投資人，應該特別留意加密貨幣和虛擬貨幣相關風險，相較一兩年前變得更有戒心，對股市影響程度需要更多時間觀察。

劉坤錫認為，美國矽谷銀行事件，對台股可能有間接影響或外溢效應，還是要看華爾街反應。美股10日盤勢受到非農就業數據影響，下週如果美國金融市場沒有明顯動盪，對台股應該不致於有太大衝擊。

美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一間存款保險銀行，引爆自2008年金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。總公司位在加州聖克克拉的矽谷銀行為全美第16大銀行，主要服務科技、風險投資以及新創公司。

華爾街日報指出，自美國聯準會（Fed）啟動升息循環壓制通膨後，新創公司以超乎矽谷銀行預期的速度提款，加上新的投資停滯不前，矽谷銀行無新的資金流入，同時持有債券因利率上升而價值縮水，導致銀行被迫關閉。（編輯：黃瑞弘）1120311

#美國矽谷銀行
#劉坤錫
#美國
劉坤錫
台積電去年員工分紅激增 法人盼留才也能兼顧股東台積電1月營收創同期新高 巴菲特動向備受關注
儲祥生
外資加碼面板調節鴻海 2月回補台股縮小至256億元台股爆量殺尾盤跌111點 法人：MSCI權重調整影
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吹響加速升息號角 Fed：美通膨壓力仍普遍存在