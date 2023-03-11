美矽谷銀行關閉 法人：不致造成系統性風險

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（中央社記者吳家豪台北11日電）美國矽谷銀行（SVB）關閉引發業界恐慌，銀行股續弱，美股10日收黑。法人分析，金融海嘯後銀行業監管嚴格，這次事件應該不會造成系統性風險，但對台股可能間接影響或外溢效應，後續要看華爾街反應。

美股道瓊工業指數10日終場下跌345.22點，或1.07%，收在31909.64點；標準普爾500指數下跌56.73點，或1.45%，收在3861.59點；以科技股為主的那斯達克指數下跌199.46點，或1.76%，收在11138.89點；費城半導體指數下跌56.282點，或1.89%，收在2923.929點。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪指出，經過2008年金融海嘯之後，銀行防火牆都做得不錯，現在監管相當嚴格，這次矽谷銀行關閉，應該不會造成系統性風險，頂多是一兩天的信心動搖。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國聯邦監管機構迅速出手接管矽谷銀行，會讓金融機構體系感覺到政府動作明快。另一個值得關注的消息是，美國加密貨幣友好銀行Silvergate Bank將逐步結束業務並清算資產。

劉坤錫說，美國主管機關近期呼籲投資人，應該特別留意加密貨幣和虛擬貨幣相關風險，相較一兩年前變得更有戒心，對股市影響程度需要更多時間觀察。

劉坤錫認為，美國矽谷銀行事件，對台股可能有間接影響或外溢效應，還是要看華爾街反應。美股10日盤勢受到非農就業數據影響，下週如果美國金融市場沒有明顯動盪，對台股應該不致於有太大衝擊。

美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一間存款保險銀行，引爆自2008年金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。總公司位在加州聖克克拉的矽谷銀行為全美第16大銀行，主要服務科技、風險投資以及新創公司。

華爾街日報指出，自美國聯準會（Fed）啟動升息循環壓制通膨後，新創公司以超乎矽谷銀行預期的速度提款，加上新的投資停滯不前，矽谷銀行無新的資金流入，同時持有債券因利率上升而價值縮水，導致銀行被迫關閉。（編輯：黃瑞弘）1120311