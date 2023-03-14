國巨去年每股賺44.22元 擬配息10元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件大廠國巨今天下午公布去年第4季稅後獲利新台幣41.63億元，季減34.9%，年減12.1%，是2年來單季低點，每股稅後純益9.18元；去年稅後獲利227.32億元，微減0.7%，創歷年第3高，去年每股基本純益44.22元。

國巨董事會今天也通過擬配發股東現金股利每股10元，若以去年EPS 44.22元計算，現金配發率約22.6%。

國巨下午並公布去年第4季和全年財報，去年第4季合併營收新台幣288.35億元，較去年第3季307.95億元下滑6.4%，但比2021年同期256.89億元增加12.2%，去年第4季合併毛利率36.5%，較去年第3季38.5%減少2個百分點，年減3.5個百分點，去年第4季合併營業利益59.37億元，營益率20.6%，較去年第3季24.93%減少4.3個百分點，年減5.1個百分點。

國巨去年第4季稅後獲利41.63億元，較去年第3季63.97億元減少34.9%，年減12.1%，是2年來單季低點，去年第4季每股基本純益9.18元，低於去年第3季EPS 12.1元和2021年同期EPS 9.63元。

國巨指出，去年第4季主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得3.55億元，公司提列購併費用3.94億元，此外因應全球稅務規劃及購併資金需求，自海外匯回股利致產生扣繳稅負15.72億元。

累計去年全年國巨自結合併營收1210.87億元，較2021年1065.4億元增加13.7%，創歷年新高。法人指出，主要是國巨合併美商基美（KEMET）效益持續帶動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國巨去年合併毛利率38%，較2021年40.4%減少2.4個百分點，去年合併營業利益289.88億元，營益率23.9%，較2021年27.29%減少3.4個百分點，去年稅後獲利227.32億元，較2021年229.03億元微減0.7%，創歷年第3高，去年每股基本純益44.22元，略低於2021年EPS 46.46元。

從產品營收比重來看，國巨去年鉭質電容占比約22%，積層陶瓷電容占比約20%，電阻占比約14%，磁性元件占比約28%；從應用來看，去年車用占比約21%，工控占比約30%，通訊占比約16%，運算占比約22%，消費電子占比約6%，醫療等占比約5%。（編輯：趙蔚蘭）1120314