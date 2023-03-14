國巨首季營收估季減 第2季續觀察庫存調整

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件大廠國巨今天下午預估，第1季營收季減高個位數百分點，第2季持續觀察庫存調整狀況。

國巨下午受邀參加外資舉辦線上法人說明會，展望第1季業績，國巨預期單季營收季減高個位數百分點，單季毛利率可能季減約3至4個百分點，營益率可能季減2個百分點，主要是受到庫存調整、以及市場需求疲軟等因素影響。

在第1季產能利用率規劃，國巨預期，標準品產能利用率在40%至50%區間，與去年第4季相當；特殊品產能利用率估70%至80%區間，較去年第4季約80%略降。

在訂單出貨比（B/B ratio），國巨表示，目前標準品接近1，特殊品略超過1。在定價部分，國巨表示，第1季價格可望持穩。

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展望上半年，國巨指出，由於供應鏈庫存及終端需求持續調整，加上整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，國巨會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。

法人提問對第2季營運看法，國巨表示，仍需觀察庫存調整狀況、以及整體終端市場需求是否開始回溫。在台灣產能布局，國巨指出，高雄新廠按照計畫進行，產能預估明年開始進入量產階段。（編輯：楊蘭軒）1120314