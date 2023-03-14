財長莊翠雲15日首赴立院業務報告 續推5大法案

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部長莊翠雲明天將首度赴立院進行業務報告，據今天出爐的報告，財政部本會期將持續推動攸關權證避險降稅的「證券交易稅條例」修正，以及防堵分割小坪數避稅的「房屋稅條例」修正等5大法案。

財政部在業務報告提及的5大法案，首先，配合「信託法」修正草案，修正「所得稅法」、「遺贈稅法」；再者，修正「營業稅法」，增訂營業人有義務將電子發票等資訊，存證在「財政部電子發票整合服務平台」。

同時，為防杜所有權人藉由將房屋分割為小坪數， 規避房屋稅等，「房屋稅條例」部分條文修正草案，增訂住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅的條件，以自然人持有全國3戶為限，排除非自然人適用，實居住正義、維護租稅公平，修正草案已經財委會審查完畢，交付黨團協商。

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財政部表示，為提升權證造市品質、促進權證市場發展，配合金融政策，「證券交易稅條例」部分條文修正草案，對基於履行權證報價責任規定及風險管理目的，出賣權證避險專戶內，經主管機關核可標的股票者，證交稅稅率由現行的千分之3，調降為千分之1，適用期間5年；修正草案已交付財委會審查。

另外，為鼓勵民眾購買節能電器產品，並帶動電器產業轉型發展，「貨物稅條例」第11條之1修正草案，延長購買節能電器退稅的適用期間，至114年6月14日止；修正草案已完成預告程序。（編輯：楊凱翔）1120314