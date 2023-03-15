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台股續收月線之下 法人：待技術面轉強

2023/3/15 08:18
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（中央社記者吳家豪台北15日電）美國通貨膨脹持續降溫，加上因矽谷銀行（SVB）倒閉受衝擊而重挫的銀行股出現反彈，美股收高。法人表示，台股連續3天收在月線之下，在技術面與籌碼面轉強前，需留意國際股市走勢。

美股道瓊工業指數14日上揚336.26點或1.06%，收32155.40點，標準普爾指數上漲64.80點或1.68%，收3920.56點；那斯達克指數漲239.31點或2.14%，收11428.15點，費城半導體指數飆升88.444點或3.03%，收3010.149點。

台股14日開低走低，加權指數終場下跌200.07點，收在15360.42點，失守15400點關卡，成交金額新台幣2317.04億元。

產業訊息部分，筆電代工廠英業達擬配發現金股利每股1.5元，看好今年整體營運將優於去年；和碩決議配息4元，預估今年營收將與去年持平，緯創董事會決議配息2.6元，預估今年筆電出貨將衰退個位數百分比。

被動元件大廠國巨預估，今年第1季營收將季減高個位數百分比（約7%至9%），第2季持續觀察庫存調整狀況。（編輯：張均懋）1120315

#台股
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