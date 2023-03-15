更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳吉仲：開放8國雞蛋進口 4月排隊買蛋現象大減
首頁 / 產經

台海若發生衝突 財長：公股行庫中國分支機構將撤出

2023/3/15 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北15日電）台海若爆發衝突，財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，必要時將全面暫停承作有關業務、調節授信資產，如果發生衝突，分支機構會撤出。

莊翠雲今天上午首度赴立法院財委會進行業務報告，並備質詢。

立委關心公股行庫對中國曝險等議題，莊翠雲表示，截至去年底，公股行庫在中國曝險新台幣2088億元，占淨值比重14%，低於全體國銀水準26.02%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

立委追問，地緣政治風險不斷升高，美中貿易衝突持續，公股行庫在中國設立32處分支機構，若發生衝突，是否有相關因應措施。莊翠雲表示，必要時將全面暫停承作有關業務、調節授信資產，如果發生衝突，分支機構會撤出。

另外，有立委指出，物價上漲，實質所得降低，軍公教可能加薪，公股行庫是否將帶頭金融業加薪；莊翠雲回應，台銀、土銀、輸銀已與公務員調薪脫鉤，按照經營績效進行調整，例如台銀今年加薪5%，其他行庫端視公司治理、盈餘狀況決定；至於公股行庫是否加薪，她說：「我們朝正面希望（調整）」。（編輯：林淑媛）1120315

#莊翠雲
#中國
#立法院財委會
莊翠雲
美矽谷銀行事件牽動股市 財長：國安基金適時穩盤財長莊翠雲15日首赴立院業務報告 續推5大法案
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族