台海若發生衝突 財長：公股行庫中國分支機構將撤出

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（中央社記者張璦台北15日電）台海若爆發衝突，財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，必要時將全面暫停承作有關業務、調節授信資產，如果發生衝突，分支機構會撤出。

莊翠雲今天上午首度赴立法院財委會進行業務報告，並備質詢。

立委關心公股行庫對中國曝險等議題，莊翠雲表示，截至去年底，公股行庫在中國曝險新台幣2088億元，占淨值比重14%，低於全體國銀水準26.02%。

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立委追問，地緣政治風險不斷升高，美中貿易衝突持續，公股行庫在中國設立32處分支機構，若發生衝突，是否有相關因應措施。莊翠雲表示，必要時將全面暫停承作有關業務、調節授信資產，如果發生衝突，分支機構會撤出。

另外，有立委指出，物價上漲，實質所得降低，軍公教可能加薪，公股行庫是否將帶頭金融業加薪；莊翠雲回應，台銀、土銀、輸銀已與公務員調薪脫鉤，按照經營績效進行調整，例如台銀今年加薪5%，其他行庫端視公司治理、盈餘狀況決定；至於公股行庫是否加薪，她說：「我們朝正面希望（調整）」。（編輯：林淑媛）1120315