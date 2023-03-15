奇美實業布局永續性材料 推出生質ABS產品

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）奇美實業今天宣布已於3月推出生質ABS樹脂產品，以生質原料取代石化進料，不僅擁有相同性能，同時依據生質原料比例能減少碳足跡，為高性能材料提供更前瞻性選擇。

奇美實業發布新聞稿指出，奇美實業推動永續材料解決方案生產生質ABS樹脂產品，採用於2022年10月取得的國際永續性與碳驗證（International Sustainabi lity and Carbon Certification, ISCC）PLUS認證。

奇美實業表示，此認證採質量平衡會計準則，確保可再生進料在生產流程中被正確計算與使用，提供從原料到最終產品的供應鏈可追溯性，為產品永續性提供全球適用標準，在此認證下，也能確保奇美使用的生質原料並非來自於糧食來源。

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奇美實業強調，生質ABS不僅擁有相同性能，同時依據生質原料比例，能減少碳足跡至碳中和、甚至負碳排放，可滿足各行業對材料永續的需求。

奇美實業指出，為充分實踐循環再利用，奇美實業並與供應鏈上下游廠商合作，將已使用過的單一材質P P塑膠包裝袋回收後，製成回收再生包裝袋，每袋減碳效益可達24%，為產業的溫室氣體排放減量及邁向低碳社會做出貢獻。（編輯：孫承武）1120315