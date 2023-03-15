更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Google、GPT-4對尬 專家：AI發展超乎預期 將取代中低階工作者
首頁 / 產經

奇美實業布局永續性材料 推出生質ABS產品

2023/3/15 15:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南15日電）奇美實業今天宣布已於3月推出生質ABS樹脂產品，以生質原料取代石化進料，不僅擁有相同性能，同時依據生質原料比例能減少碳足跡，為高性能材料提供更前瞻性選擇。

奇美實業發布新聞稿指出，奇美實業推動永續材料解決方案生產生質ABS樹脂產品，採用於2022年10月取得的國際永續性與碳驗證（International Sustainabi lity and Carbon Certification, ISCC）PLUS認證。

奇美實業表示，此認證採質量平衡會計準則，確保可再生進料在生產流程中被正確計算與使用，提供從原料到最終產品的供應鏈可追溯性，為產品永續性提供全球適用標準，在此認證下，也能確保奇美使用的生質原料並非來自於糧食來源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

奇美實業強調，生質ABS不僅擁有相同性能，同時依據生質原料比例，能減少碳足跡至碳中和、甚至負碳排放，可滿足各行業對材料永續的需求。

奇美實業指出，為充分實踐循環再利用，奇美實業並與供應鏈上下游廠商合作，將已使用過的單一材質P P塑膠包裝袋回收後，製成回收再生包裝袋，每袋減碳效益可達24%，為產業的溫室氣體排放減量及邁向低碳社會做出貢獻。（編輯：孫承武）1120315

#奇美實業
#奇美
#生質ABS樹脂產品
奇美
奇美漳州聚苯乙烯產線投產 助攻年產能至92萬噸
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族