王品擴張鐵板燒戰線 新品牌3年拚開20店

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（中央社記者江明晏台北15日電）王品集團擴張戰線，今天宣布開出鐵板燒新品牌，瞄準中平價區塊，目標3年內開20家店，加上既有的鐵板燒品牌群，搶攻年產值約75億元的市場大餅。

台灣鐵板燒料理年產值約新台幣75億元，價位從100多元到3000元，具發展潛力，王品旗下已經有多個鐵板燒品牌，今天宣布針對中平價區塊推出新品牌「就饗」，單店月營收預估落在200萬元至300萬元，今年預計展出4至6家店，目標3年內開20家店，將以台中以北為展店主力，後續則將陸續往六都拓點。

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王品指出，鐵板燒是王品集團長年深耕的市場，除平價的Hot7、中高價夏慕尼外，2022年底也開出高價位品牌阪前，就饗鐵板燒第一家店則插旗台北東區，價格帶設定為每人400元左右，瞄準年產值約20億至30億元的中平價位市場。

王品日前公告1月獲利，受惠台灣史上最長春節連假，每股盈餘（EPS）2.92元，單月賺贏2022年第4季，累計去年全年每股賺5.15元，較2021年虧損1.44元轉盈，且大幅成長達467%。（編輯：翟思嘉）1120315