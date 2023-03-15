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人民幣魅力不再 1月存款餘額直直落創逾9年新低

2023/3/15 18:45
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）人民幣魅力不再，加上美元吸金力道依舊強勁，中央銀行今天公布的1月國銀人民幣存款餘額續降至人民幣1814.81億元，創下2013年12月以來、逾9年新低紀錄。

央行今天公布1月國銀辦理人民幣業務概況，國銀人民幣存款餘額續跌至1814.81億元，較1月大減45.66億元；其中，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為1535.58億元，國際金融業務分行（OBU）則為279.23億元，雙雙下滑。

央行官員指出，國銀人民幣業務自2013年2月開辦，當時人民幣挾帶「雙率雙升」題材，前景大好，吸引大批民眾搶進，開辦之初人民幣存款餘額才300多億元，同年底就竄升至1800多億元。

央行官員接著表示，國銀開辦人民幣業務後，維持一段火熱時光，當時存款餘額直線上衝，維持在3000多億元的高點好幾年，後來則受美中貿易衝突、地緣政治紛擾影響，存款餘額緩慢下滑。

對於近期人民幣存款餘額直直落，央行官員點出，除了上述大環境因素，這一年來美國聯準會快速升息，美元利率衝高，動輒有4%以上的方案出現，相較之下，人民幣就沒有這麼吸引人了。

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根據央行彙整最新人民幣優存方案，1個月期以永豐銀行的3.05%最佳，3個月期是陽信銀行的1.9%，6個月期為永豐銀的2.28%，9個月期為台企銀的1.4%，1年期是陽信的2.2%。

央行官員指出，以企業來講，持有人民幣主要目的是資金調度、貨款收付使用，個人則大多出於投資理財的考量，以此為出發點的話，人民幣利率和美元差很多，匯率也還好，難免相形失色。（編輯：潘羿菁）1120315

#央行
#國銀
#陽信銀行
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