自發綠電比躉購便宜？台電：條件不同不應相提並論

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（中央社記者曾智怡台北15日電）外界質疑台電自發綠能成本低於平均躉購價格，為何向外購電。台電澄清，台電自發綠能與民間綠能設施在設置型態、土地來源及融資方式等條件上均有不同，成本計算自然難以相提並論。

另外，綠能建設攸關國家推動穩供與減碳，台電自有土地與執行量能有限，藉由公私協力可快速且大量推動綠能建設，是國際綠能發展共識。

台電透過新聞稿說明，台電綠能設置條件與民間綠能設施不同，以光電為例，台電光電案場以地面型為主，成本較低，民間綠電屋頂型光電設施，占比約6成，較為分散，成本也較高；且台電的案場土地多為自有或國有，取得成本低。

台電進一步說，在資金取得上，台電以整體公司來舉債融資，相較民間光電業者以個別案場籌資，台電的資金成本較低；此外，台電部分案場折舊攤提已達年限，發電成本會隨著折舊攤提下降而減少，但外購皆以躉購費率，不會因為民間業者折舊攤提下降而改變。

台電強調，綠能發展攸關國家能否達成2050淨零排放，綠電供應更關係到國際產業鏈的綠電需求能否獲得滿足，以及台灣出口在減碳上能否具有競爭力。

台電表示，為了達成綠能建設的目標，台電配合推動各項重大綠能建設，包括南鹽光、彰濱光電、離岸風力一期與二期等，但台電自身的土地有限，執行量能也有限，為了快速且大量推動再生能源建置，更需要「公私協力」，引進民間力量投入建設。

台電補充，國際上為了擴大民間參與綠能建設，普遍採用綠能躉購制度，確保開發業者獲得一定獲利，藉此鼓勵民間力量投入綠能開發。

換言之，躉購制度並非台電獨創，台電去年的虧損是因國際燃料價格大漲所致，歸因於綠能躉購並不正確。台電強調，綠能躉購是國家推動淨零減碳的重要制度，台電期盼各界合理看待這項制度，切勿予以污名化。（編輯：潘羿菁）1120315