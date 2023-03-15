臺慶科擬每股58元 公開收購鈺邦至少19.11%股權

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）電感元件廠臺慶科今天晚間宣布，擬以每股新台幣58元公開收購鈺邦科技最低19.11%股權，最高收購28.1%股權。

若以鈺邦今天收盤價50.9元粗估，臺慶科公開收購價溢價幅度約13.95%。

臺慶科晚間在證券櫃檯買賣中心舉行記者會，宣布董事會通過以每股58元公開收購鈺邦科技，預定最高收購數量2500萬股、約28.1%鈺邦股權，最低收購數量1700萬股，占比約19.11%股權，公開收購期間從3月17日至4月6日止，若應賣股權數量達最低收購數量，此次公開收購成就。

臺慶科指出，公開收購所需現金對價總計14.5億元，資金來源為自有資金。

臺慶科指出，與鈺邦產品均屬被動元件產業，產品與主動元件搭配來達成電子迴路的各項功能，臺慶科投資鈺邦，除了可以認列合理的投資收益外，中長期希望尋求雙方進一步策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

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臺慶科長期布局磁性元件及電感元件，產品包括鎳鋅鐵芯、積層晶片電感及磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及網路變壓器，近年聚焦資料中心、雲端運算、伺服器、物聯網、工控、車用、電動車等高階市場。

鈺邦以導電高分子材料為核心技術，生產超小型、耐高溫、長壽命、低阻抗電解電容器產品，配合客戶研發製造導電性高分子固態電容、晶片型電容，產品應用鎖定主機板、筆記型電腦、伺服器、高效能運算、電源供應器及網通等產業。（編輯：楊凱翔）1120315