友達太陽能目標500MV 躋身前5大光電系統建置廠

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友達光電董事長彭双浪（左）20日在智慧友達展表示，原本展覽僅是內部自家人參觀比較，將各廠區很好的解決方案放在一起，互相PK，但今年特別開放媒體參觀。右為總經理柯富仁。中央社記者潘智義攝 112年3月20日

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（中央社記者潘智義台中20日電）面板廠友達光電投資管理總部副總經理楊本豫今天在2023智慧友達展中表示，太陽能事業將在2023年累計裝置容量達500百萬瓦（MV），成為台灣前5大光電系統建置廠商。

楊本豫指出，太陽能事業年營業額已達新台幣200多億元，人工智慧物聯網（AIoT）人機協作自2020年至2022年營收年複合成長率高達100%，快速賦能30種以上產業，服務超過700家客戶。

友達光電董事長彭双浪強調，智慧友達展今年已是第6屆，原本展覽僅是內部自家人參觀比較，將各廠區很好的解決方案放在一起，互相PK，今年特別開放媒體參觀；除太陽能、人工智慧物聯網，還有循環經濟及其他解決方案，這些都包含在非面板營收，在2022年占比達14%，未來會有很高的成長性。

楊本豫說明，數位轉變讓大家可以更好方式來適應疫情，自2020年疫情爆發改變生活型態，2021全球達成共識要做好淨零碳排，ESG（環境、社會責任、公司治理）受到全球關注。

為做好智慧及永續發展，友達廠區水回收達95%、製程年節電2.1%，並有7000台以上的聯網機器人。

他解釋，智慧節能事業可幫助工業電腦（IPC）大廠節能2%至5%，智慧搬運助半導體封測廠生產力增加15%、智慧檢測降低目檢人力75%，而智慧物聯網可協助半導體晶圓廠降低人力維運成本30%。（編輯：張良知）1120320