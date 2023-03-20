更多編輯台推薦新聞：
輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見
生活

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳吉仲：雞蛋休市是假議題 3月底前進口達700萬顆
首頁 / 產經

友達太陽能目標500MV 躋身前5大光電系統建置廠

2023/3/20 11:41（3/20 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
友達光電董事長彭双浪（左）20日在智慧友達展表示，原本展覽僅是內部自家人參觀比較，將各廠區很好的解決方案放在一起，互相PK，但今年特別開放媒體參觀。右為總經理柯富仁。中央社記者潘智義攝 112年3月20日
友達光電董事長彭双浪（左）20日在智慧友達展表示，原本展覽僅是內部自家人參觀比較，將各廠區很好的解決方案放在一起，互相PK，但今年特別開放媒體參觀。右為總經理柯富仁。中央社記者潘智義攝 112年3月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台中20日電）面板廠友達光電投資管理總部副總經理楊本豫今天在2023智慧友達展中表示，太陽能事業將在2023年累計裝置容量達500百萬瓦（MV），成為台灣前5大光電系統建置廠商。

楊本豫指出，太陽能事業年營業額已達新台幣200多億元，人工智慧物聯網（AIoT）人機協作自2020年至2022年營收年複合成長率高達100%，快速賦能30種以上產業，服務超過700家客戶。

友達光電董事長彭双浪強調，智慧友達展今年已是第6屆，原本展覽僅是內部自家人參觀比較，將各廠區很好的解決方案放在一起，互相PK，今年特別開放媒體參觀；除太陽能、人工智慧物聯網，還有循環經濟及其他解決方案，這些都包含在非面板營收，在2022年占比達14%，未來會有很高的成長性。

楊本豫說明，數位轉變讓大家可以更好方式來適應疫情，自2020年疫情爆發改變生活型態，2021全球達成共識要做好淨零碳排，ESG（環境、社會責任、公司治理）受到全球關注。

為做好智慧及永續發展，友達廠區水回收達95%、製程年節電2.1%，並有7000台以上的聯網機器人。

他解釋，智慧節能事業可幫助工業電腦（IPC）大廠節能2%至5%，智慧搬運助半導體封測廠生產力增加15%、智慧檢測降低目檢人力75%，而智慧物聯網可協助半導體晶圓廠降低人力維運成本30%。（編輯：張良知）1120320

#楊本豫
#彭双浪
#友達
彭双浪
美科技股收紅 法人：台股看限空令退場影響美股挫跌 法人：台股態勢未變但注意技術面拉回
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族