外資賣超47.83億元 大砍金融股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北20日電）台股今天震盪收低，下跌32.99點，外資賣超新台幣47.83億元，賣超前10名以金融股居多，有國泰金等4檔。

隨著電子及金融股走勢疲弱，台股今天下跌32.99點，收在15419.97點，成交值1896.98億元。外資及陸資賣超47.83億元，自營商賣超16.36億元，投信買超32.74億元，連續第21個交易日買超。三大法人共計賣超31.45億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，有國泰金、新光金、富邦金及中信金等4檔。

法人指出，瑞士信貸陷入危機，瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎（約32.3億美元）收購瑞士信貸銀行，金融業對瑞信曝險受到關注，是金融股遭到外資賣超、走勢相對疲弱主因。

外資其餘賣超前10名還有元大滬深300正2、華新、鴻海、群創、遠東新及長榮。

外資買超前10名則以電子股居多，有緯創、飛宏、光罩、華邦電、京元電、宏達電及元晶7檔。其餘買超前10名還有樂事綠能、台企銀及中石化。

投信買超前10名則有開發金、永豐金及元大金3檔。其餘買超前10名還有元大高股息、中興電、英業達、宏碁、欣興、仁寶及元大台灣50。（編輯：楊凱翔）1120320