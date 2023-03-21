更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
運動

村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽日本逆轉勝墨西哥 兩國球迷觀眾席相擁獲讚「令人尊敬」
首頁 / 產經

打通人才來台金融不便 國發會協調4公股專案協助

2023/3/21 18:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北21日電）政府大力延攬國外優秀人才來台，但新創業者反映，人才來台仍有申請金融帳戶困難等不便。國發會主委龔明鑫表示，已協調臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行及華南銀行專案協助，提供專門服務窗口。

龔明鑫20日邀集新創社群代表，共同討論如何優化台灣新創生態系；與會新創代表指出，各國都在攬才，台灣應優化外國人才在台生活的便利性，解決外國專業人才在台申請金融帳戶困難等問題，此外，「COVID-19影響新創事業特別股投資專案」將屆期，希望給予緩衝時間。

龔明鑫因而宣布3大強化措施，針對在台申請金融帳戶困難部分，已協調臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行及華南銀行等4家公股銀行專案協助就業金卡人申辦信用卡，不僅網站上雙語設立就業金卡持卡人的服務專區，更提供24小時客戶服務電話。

另外，金管會已函請銀行公會積極提升銀行雙語服務，截至111年12月底，已有23家國銀設置827家雙語分行，提供第一線雙語服務櫃檯及雙語金融服務，較109年12月底的18家國銀設置172家，增加655家分行。

龔明鑫並指示，規劃將就業金卡提供的便利服務擴及至外國專業人才。

第二大強化措施是拓展新創海外商機，龔明鑫宣布，今年國發會將會再次赴東京和新南向國家，強化雙邊交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對新創業者關心國發基金109年推出的「COVID-19影響新創事業特別股投資專案」即將屆期，希望考量延長贖回期限，龔明鑫也列為第三項強化措施，裁示國發基金參照其他部會紓困貸款機制，新創公司可於支付股息後展延分期，最高可再展延1年，並於5年內平均贖回，以提供新創最高彈性。

國發會表示，與會新創代表就資金挹注、拓展海外、人才引進及法規鬆綁等方向提供許多寶貴意見，討論相當熱絡；新創代表出席者包括AAMA創業者共創平台基金會、AppWorks、Meet創業小聚、蜂行資本等社群夥伴，以及新創業者包括COMMEET（擁樂數據）、CoolBitX（庫幣科技）、iKala（愛卡拉）、Influenxio（圈圈科技）、WeMo Scooter（威摩科技）等18名代表。（編輯：潘羿菁）1120321

#龔明鑫
#國發會
#華南銀行
龔明鑫
國發會：持續優化產業投資5要素 建立強韌供應鏈第15次景氣循環擴張期達71個月 創史上第二
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族