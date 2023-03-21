打通人才來台金融不便 國發會協調4公股專案協助

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）政府大力延攬國外優秀人才來台，但新創業者反映，人才來台仍有申請金融帳戶困難等不便。國發會主委龔明鑫表示，已協調臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行及華南銀行專案協助，提供專門服務窗口。

龔明鑫20日邀集新創社群代表，共同討論如何優化台灣新創生態系；與會新創代表指出，各國都在攬才，台灣應優化外國人才在台生活的便利性，解決外國專業人才在台申請金融帳戶困難等問題，此外，「COVID-19影響新創事業特別股投資專案」將屆期，希望給予緩衝時間。

龔明鑫因而宣布3大強化措施，針對在台申請金融帳戶困難部分，已協調臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行及華南銀行等4家公股銀行專案協助就業金卡人申辦信用卡，不僅網站上雙語設立就業金卡持卡人的服務專區，更提供24小時客戶服務電話。

另外，金管會已函請銀行公會積極提升銀行雙語服務，截至111年12月底，已有23家國銀設置827家雙語分行，提供第一線雙語服務櫃檯及雙語金融服務，較109年12月底的18家國銀設置172家，增加655家分行。

龔明鑫並指示，規劃將就業金卡提供的便利服務擴及至外國專業人才。

第二大強化措施是拓展新創海外商機，龔明鑫宣布，今年國發會將會再次赴東京和新南向國家，強化雙邊交流。

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針對新創業者關心國發基金109年推出的「COVID-19影響新創事業特別股投資專案」即將屆期，希望考量延長贖回期限，龔明鑫也列為第三項強化措施，裁示國發基金參照其他部會紓困貸款機制，新創公司可於支付股息後展延分期，最高可再展延1年，並於5年內平均贖回，以提供新創最高彈性。

國發會表示，與會新創代表就資金挹注、拓展海外、人才引進及法規鬆綁等方向提供許多寶貴意見，討論相當熱絡；新創代表出席者包括AAMA創業者共創平台基金會、AppWorks、Meet創業小聚、蜂行資本等社群夥伴，以及新創業者包括COMMEET（擁樂數據）、CoolBitX（庫幣科技）、iKala（愛卡拉）、Influenxio（圈圈科技）、WeMo Scooter（威摩科技）等18名代表。（編輯：潘羿菁）1120321