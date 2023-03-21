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外資賣超28.82億 調節中信金、貨櫃三雄

2023/3/21 19:04
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（中央社記者賴言曦台北21日電）台股今天上漲93.48點，收在15513.45點，三大法人合計賣超新台幣6.38億元，其中外資及陸資賣超28.82億元，調節個股中包含貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，賣超最多的則是中信金。

歐美股市反彈，激勵台股今天終場上漲93.48點，收在15513.45點，漲幅0.61%，成交值2201.96億元。三大法人自營商買超2.67億元，投信買超19.77億元，外資及陸資賣超28.82億元。

據台灣證券交易所統計，今天外資賣超前10名個股中，以調節約1.9萬張中信金最多，其餘外資賣超個股依序為陽明、華航、長榮、遠東新、華邦電、彩晶、元晶、國泰金及萬海。

外資買超方面，則以敲進約1.5萬張緯創居冠，其他外資買超個股依序為鴻海、英業達、金像電、元大台灣50反1、欣興、元大滬深300正2、潤泰新、國泰智能電動車、永豐金。

投信今天則敲進最多中興電，買超3556張，另賣超最多群創，調節3724張。（編輯：楊凱翔）1120321

#中信金
#陽明
#萬海
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