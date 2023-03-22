鄭文燦：嚴格標準抗旱 新竹台中將轉為水情提醒綠燈

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院副院長鄭文燦今天說，未來梅雨季與颱風季降雨都還不確定，因此必須採取嚴格標準抗旱，新竹、台中的水情燈號預計轉為綠燈。

旱災中央災害應變中心今天將召開第2次會議，討論水情燈號是否調整，鄭文燦今天出席2023創新論壇時接受媒體訪問時表示，南部今年遇到歷來降雨最少的情況，所以已經啟動南部抗旱機制。

他說，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣水源聯合調度，透過地下水、放流水、河川水各種備援水源，增加供水韌性，同時減少南化水庫、曾文水庫、烏山頭水庫等水位下降速度。

鄭文燦說，目前5月的梅雨季及7、8月颱風季的降水都不確定，所以必須要採取嚴格標準抗旱，新竹、台中將轉為綠燈，提早進行節水計畫與備援計畫，希望可以度過這波水情吃緊。

根據水利署的水情燈號意義及對應措施，藍燈是指水情正常、綠燈則是水情提醒、黃燈為減壓供水、橙燈是減量供水，紅燈為分區供水。

另外，外傳北部蛋商揚言休市，鄭文燦則說，蛋商跟蛋農的價格協調聯繫機制仍存在，目前產地價是新台幣45.5元一斤、批發價55元一斤。

他表示，供應短缺是事實，因此政府正擴大進口國外雞蛋，並擴大國內復養速度，雙管齊下加快蛋的供應，目前超市、量販店供蛋略有不足，已請通路商分時段供應，盡量滿足市場需求。（編輯：翟思嘉）1120322