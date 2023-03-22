雲品代管茹曦酒店餐飲 自助餐廳營收增3倍

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（中央社記者江明晏台北22日電）雲品國際旗下君品Collection接手經營茹曦酒店餐飲事業，自助餐廳業績增3倍，假日午、晚餐時段近乎場場客滿；業主代表柯雷蒙也形容這是雙贏策略，不會有「面子掛不住」的問題。

在台北有近40年歷史的王朝酒店更名改裝為茹曦酒店，旗下宴會廳和自助餐廳Sunny Buffet由雲品國際旗下君品Collection接手代為經營，首創飯店之間餐飲合作的案例。

雲品國際總經理丁原偉今天受訪表示，接手茹曦酒店餐飲經營後，Sunny Buffet去年年底至今業績已有3倍成長，假日午、晚餐時段近乎場場客滿的狀態，平日午、晚餐時段訂席率也達7成5；為能承接更多來客數，將在4月中旬起推出假日下午茶時段，可望挹注更多商機。

而在宴會接單方面，丁原偉表示，今年度茹曦酒店已接進近百場的婚宴，光是在2月剛舉辦完的婚禮市集單日即有80筆訂單下訂，年度整體接單率已達6成，且已有明年12月後的訂單，為全年茹曦酒店餐飲業績打下基礎。

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茹曦酒店的業主為仙妮雷德飯店集團，業主代表柯雷蒙今天受訪時形容，就像他家附近的中國信託銀行旁邊就開著星巴克，來銀行辦事的顧客拿了號碼牌，都會在隔壁買杯咖啡等候，茹曦酒店與君品合作是雙贏，雙方軟硬體各有強項互補，不會有「面子掛不住」的問題，現在餐飲營收大幅成長，這就是最好的證明。

他也表示，茹曦酒店所在位置是很好的台北小巨蛋商圈，但過去因為內裝老舊、地下停車場髒亂，被大家認為「可怕」、「好可惜」，因此業主在疫情期間大刀闊斧改裝，但知名度歸零後，還在辛苦耕耘，目前平均住房率只有40%，預估下半年可以來到60%、70%左右。（編輯：潘羿菁）1120322