鎖定台電二期 富崴能源與韓廠LS簽海底電纜合約

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（中央社記者潘智義台北22日電）森崴能源子公司富崴能源今天宣布，與全球最大電纜製造商之一的韓國LS電纜公司（LS Cable & System Ltd.），共同舉辦「台電二期專案海纜設計與供應契約」簽約典禮。

森崴能源發布新聞稿指出，台、韓雙方代表簽署海底電纜採購合約，為「台電離岸風力發電第二期計畫」的海底電纜工程邁出重要一步。

森崴能源總經理、富崴能源董事長胡惠森指出，由於目前國內尚無能力自行設計與製造離岸風電的大型海底電纜，此次與韓國陸上電纜及海底電纜製造商LS公司合作，委託其設計與供應台電二期專案海纜，期盼借重其豐富的台灣經驗和優良品質，確保台電二期工程進度順利達標。

面對2050淨零目標，全球各國積極投入再生能源開發，據統計，至2030年前全球離岸風電裝置容量將超過400GW，台灣2030年的目標裝置容量為13.1GW。

富崴能源說明，承包「台電離岸風電二期計畫」依進度展開，繼去年11月3日舉辦陸上電氣室開工動土，今天再與韓國LS電纜公司完成海底電纜的採購合約，整體進度加速推進。

富崴能源是台灣首家本土離岸風電工程的設計、採購、建造、安裝（EPCI）的公司，2020年得標承攬「台電離岸風電二期計畫」，規劃總裝置容量294.5MW。（編輯：楊凱翔）1120322