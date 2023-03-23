奇美實業汽電共生廠商轉 實現80%用電自主供給

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

奇美實業23日宣布設於台南仁德廠的汽電共生廠正式商轉，採用天然氣為燃料，並回收發電過程餘熱產生蒸汽，可達80%用電自主供給。（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南23日電）奇美實業今天宣布設於台南仁德廠的汽電共生廠正式商轉，採用天然氣為燃料，並回收發電過程餘熱產生蒸汽，供廠內製程使用，預估年發電量逾5億度，可達80%用電自主供給。

奇美實業發布新聞稿指出，奇美實業尋求創新綠色生產方式，並提升能源使用效率，自2018年起規劃建置汽電共生廠，正式啟用後可供應奇美生產所需的穩定電力。

奇美實業指出，此廠採用天然氣複循環發電機組，以天然氣取代傳統燃煤為燃料，不僅大幅減少溫室氣體排放量，且於發電過程中同時將餘熱回收、產生蒸汽，再回饋給廠內製程使用，落實循環經濟，並提升營運成本效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

奇美進一步指出，汽電共生廠每年商轉時間將逾8000小時，全年度發電量逾5億度，每小時蒸汽產量約160噸，預估每年總減碳效益可達12.4萬噸，相當於1033萬棵樹、320.4座大安森林公園1年的碳吸附量，成為奇美邁向淨零碳排目標的一大步。

奇美實業指出，未來將持續審視減排空間，汽電共生廠朝向混摻20%至40%氫氣作為燃料發展，同時從製程節能、布局再生能源、導入生質原料、開發綠色產品，以及投資研發碳捕捉再利用、化學回收等多面向技術，為環境永續努力。（編輯：陳仁華）1120323