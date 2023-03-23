英特磊去年每股賺4.34元 擬配2元現金股利

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）三五族大廠IET-KY英特磊今天舉行法人說明會，去年營收、獲利雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）4.34元，年增77.14%，董事會決議去年盈餘分每股擬配發現金股利2元。

IET-KY 2022年合併總營收新台幣8.93億元，年增18.39%；稅後淨利1.58億元，淨利率17.67%；EPS 4.34元，年增77.14%，營收、獲利雙創歷史新高。

英特磊董事長高永中表示，以產品別來看，去年磷化銦（InP）磊晶片銷售占比達54.08%，其中HBT磊晶片銷售額增加較大；砷化鎵（GaAs）銷售占比則與前一年度相若，約占27.79%；砷化鎵為基板的紅外磊晶產品成長幅度較大。另外，繼續與主要客戶研發GaN二次長晶、長波長VCSEL與稀氮化物（Dilute Nitride）磊晶技術。

展望2023，高永中表示，在未來發展部分，將著重四大發展重點，包括推動5G 及6G相關產品並保持供應鏈順暢；量產及先進產品並重，著眼主流市場商機；聚焦於分子束磊晶（MBE）有優勢產品；持續強化MBE軟體硬體能力。

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高永中指出，去年受惠於5G通訊科技與物聯網，除硬體構件之外的各產品線，均有顯著成長。在國防訂單部分，美國及其同盟國對於銻化鎵需求有望維持增長，將增加機台，持續深入與客戶合作，預期今年仍能維持成長態勢，並有較大幅度的成長空間。

高永中表示，今年上半年度受到通膨、銀行利率高升、消費緊縮、美國對半導體產品出口管制緊縮，客戶量產訂單較為保守且庫存消化速度減緩，導致今年前2月量產訂單略有延遲的現象。但基於5G與6G科技、大數據、人工智慧相關應用的持續發展，美國政府對半導體產業的大力支持，對未來產品銷售及市場發展仍具信心，營運有望逐步回溫。（編輯：黃國倫）1120323