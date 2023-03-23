國有房地包租首批標案 中南部22戶年租金底價74.8萬

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（中央社記者張璦台北23日電）財政部推出國有房地包租新制，公告首批台中市10戶、高雄市10戶、台南市2戶共3標，總年租金底價新台幣74.8萬元，皆坐落在住宅區或商業區，以20坪以下房型為主，5月16日開標，可望擴大租屋市場供給。

為配合推動住宅政策，並活化利用國有房地，財政部國有財產署建立國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租，以「逕予出租的年租金」為競標底價，即土地申報地價的5%、房屋當期課稅現值10%。

由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租，並執行租賃住宅管理業務。

國產署副署長王彩葉今天在例行記者會指出，轄下分署公告首批國有房地標租案，中區分署、南區分署公告台中市10戶、高雄市10戶及台南市2戶，一共3標，皆坐落於商業區或住宅區，以20坪以下房型為主，屋齡從25年至50年不等。

台中市10戶年租金底價新台幣8萬8000元、高雄市10戶年租金底價63萬元、台南市2戶年租金底價3萬元。

王彩葉表示，北區分署將於5月上架10至12戶，為台北市標的，屋齡大致40幾年。

王彩葉說，台中市房地位於中區自由段、南區下橋子頭段、北區賴厝廍段等，房型介於5至10坪間，均位處台中市精華區，且鄰近學校及中清路、台灣大道等主要幹道，交通便利、生活機能佳。

王彩葉指出，中區房地鄰近台中火車站、第二市場，南區房地鄰近五權火車站，北區賴厝廍段距國立自然科學博物館車程僅需6分鐘，可滿足民眾就業或就學的居住需求。

王彩葉表示，高雄市房地位於苓雅區正德段、新興區大統段及新興段、鹽埕區府北段及前金區東金段，房型分約15坪、6至30坪、8坪。

她說，上述房地分別鄰近科工館火車站、新崛江商圈、高雄火車站及六合觀光夜市、高雄市立歷史博物館，均臨近捷運站且商業機能發達、生活設施完善，適合單身或小家庭居住。

至於台南市房地，王彩葉說，位於南區鹽埕段、永康區鹽中段，房型約6坪、20坪，鄰近安平工業區及學校、台南應用科技大學，皆可提供工作者及師生租屋需求。

王彩葉表示，國有房地包租屬於整體住宅政策的一環，國產署將持續篩選適當標的，辦理國有房地包租，擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求。（編輯：蘇志宗）1120323