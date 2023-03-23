閎康擬每股配息8元 漢唐配15元

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（中央社記者張建中台北23日電）閎康去年賺逾1個資本額，每股純益新台幣10.12元，董事會決議每股配發8元現金。漢唐賺進逾2個資本額，每股純益21.25元，每股配發15元現金股利。

半導體檢測廠閎康受惠全球化布局效益顯現，加上客戶先進製程、成熟製程、車用及第3代半導體檢測分析服務需求增長，去年營收與獲利同創新高。

閎康去年總營收39.74億元，歸屬母公司淨利6.27億元，每股純益10.12元；董事會決議去年度盈餘每股配發6元現金股利，另以資本公積每股配發2元現金，合計每股配發8元現金，以今天收盤價181.5元計，殖利率約4.41%。

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閎康董事會今天同時通過資本支出12億元，其中8成以上的支出將用於擴充海外據點；強化日本及美國兩地營運。為充實未來全球布局營運資金與償還銀行借款，董事會還通過增資案，包括400萬股額度內現金增資，及總面額上限為6億元的無擔保轉換公司債。

無塵室廠漢唐受惠半導體廠客戶積極擴廠，去年營收創新高，達482億元，因業外損失影響，歸屬母公司淨利39.99億元，為次高水準，每股純益21.25元；董事會決議每股配發15元現金股利，以今天收盤價238元計，殖利率約6.3%。（編輯：林興盟）1120323