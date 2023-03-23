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壽險公會：壽險業流動性已顯著改善

2023/3/23 22:58
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（中央社記者謝方娪台北23日電）針對媒體報導壽險業流動性壓力暴增，壽險公會今天晚間發布4大聲明，強調今年壽險業流動性已顯著改善，且壽險業有大量現金及投資收益可支應保險給付。

外界關注壽險業流動性表現，壽險公會今天發布聲明表示，今年以來壽險業解約金已大幅減少，尤其1至2月美元保單解約金較去年第4季高峰已下降4成，今年1至2月累計保費收入已大於保險給付，呈現保費淨流入。

壽險公會指出，2022年壽險業利息收入為新台幣7800億元，較2021年成長11%，且2022年底壽險業現金及約當現金達1.1兆元，較2022年9月底增加26%。

壽險公會提出4大聲明強調，第一，今年壽險業流動性已顯著改善；第二，壽險業有大量現金及投資收益可支應保險給付。

第三，美國矽谷銀行（SVB）及瑞士信貸（CS）對壽險業並未構成實際損失；第四，國內監理環境健全嚴謹，壽險公會籲請民眾理性應對以維護自身權益。

壽險公會說明，國內金融監理環境健全，主管機關對壽險財務體質及風險管理皆訂有嚴謹要求，業者也高度重視流動性與資產品質。

壽險公會表示，保險商品首重保障，性質與銀行存款迥異，貿然解約恐衍生費用及重購成本，構成民眾權益損失，呼籲理性應對及審慎評估，不要因一時恐慌影響自身權益。（編輯：楊蘭軒）1120323

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