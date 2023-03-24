網路遊戲助攻 鈊象今年營運目標雙位數百分比成長

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）遊戲股王鈊象董事長李柯柱表示，去年在網路遊戲持續成長帶動下，整體營收及獲利續創新高，展望今年，除了既有產品線穩步成長外，包括美國第二平台、東南亞授權也持續發酵，今年可望有雙位數百分比成長動能。

鈊象今天舉行法人說明會，李柯柱表示，目前看來各產品都穩定成長，去年美國授權的第二個平台成效也逐步發酵中，近來看到東南亞市場的授權也加速成長，歐洲市場的執照也可望在今年底下來；在整體產品及市場布局持續發酵下，一季比一季成長的趨勢可期。

鈊象累計今年前2個月營收22.08億元，年增16%，李柯柱表示，目前看到景氣對營運表現沒有太大影響，今年營運腳步希望能延續前2個月的動能持續走下去，未來還是可以保持雙位數百分比成長，將盡量努力，希望成長的腳步不要緩下來。

為了因應未來5至10年的成長需求，鈊象也在3月17日公告取得新北市五股區五工段約1900坪的土地，比現有總部1400坪土地更大，由於該不動產仍有2年期租約，因此將在2年後進行重建。

鈊象2022年合併營收新台幣119.48億元，年增6%，稅後盈餘54.81億元，年增16%，每股盈餘（EPS）38.88元。主要成長來自明星三缺一、金好運、滿貫大亨及海外授權業績持續成長，營收年增8%，商用遊戲機因大陸疫情影響，出貨需求減少，營收年減17%，網路遊戲營收占比拉升至94%，整體毛利率維持在96%。

在網路遊戲部分，主要APP金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺、SlotTrip及海外授權遊戲等。

展望2023年，鈊象指出，除穩固台灣市場，將持續深耕海外市場，結合當地活動操作，積極擴大市占率。將持續在各遊戲平台上架新遊戲。在未來成長動能部分，將陸續推出新產品線，積極拓展海外市場，持續投入休閒娛樂平台開發，並運用IGS智能營運提高各遊戲平台效益，預期網路遊戲營收表現可穩定成長。

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在商用遊戲機部分，鈊象表示，主要市場仍以大陸及美國為主，除延續去年度重磅產品帶來的效益外，今年預計再推出新機種，加上大陸防疫政策鬆綁，今年度商用遊戲機營收會有不錯表現。

李柯柱表示，整體而言樂觀看待2023年度各產品線營收與獲利表現，美國市場將穩定成長，東南亞市場動能相對強勁，全年營運成長動能將優於去年，目標是雙位數百分比成長。（編輯：趙蔚蘭）1120324