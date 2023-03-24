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新台幣連4升 收30.353元創逾1個月新高

2023/3/24 18:24
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）國際美元止跌回升，新台幣匯率陷入區間整理，今天收盤收在30.353元，小升1.9分，連續4個交易日走揚，並創逾1個月新高，不過交投降溫，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.51億美元。

市場消化美國聯準會（Fed）鴿派升息決策，國際美元止貶回升，亞幣則升貶互見；新台幣匯率今天波動不大，開盤價為30.35元，最高30.332元、最低30.38元。

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外匯交易員指出，台灣央行昨天升息半碼（1碼為0.25個百分點），超乎市場預期，不過此舉有助於縮小台美利差，支撐新台幣匯率；待市場情緒平靜後，外資動向仍將是左右台灣股匯市的關鍵力道，若外資持續匯入買超台股，新台幣可望延續偏升格局。

根據央行統計，美元指數今天上漲0.47%，主要亞幣表現分歧，新台幣、日圓分別升值0.06%及0.53%，新加坡幣貶0.16%，人民幣貶值0.31%，韓元重挫1.24%。（編輯：楊蘭軒）1120324

#台灣央行
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