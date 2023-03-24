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慧洋2022年每股賺14.16元 擬配息6.5元

2023/3/24 18:33
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（中央社記者潘智義台北24日電）受惠散裝航運業榮景延續，慧洋營運連續兩年賺逾一個股本，為創造穩定投資價值，今天宣布，預計配發現金股利每股6.5元，配發率約46%，以今天收盤價63.7元計，現金殖利率達10.2%。

慧洋發布新聞稿指出，慧洋2022年每股盈餘（EPS）新台幣14.16元，擬配發現金股利6.5元，除落實獲利與股東分享，打造公司合理投資價值，由於產業特性，以及穩定建造新船政策，過去以來負債比重偏高，2022全年負債比已從過去6、7成左右，下降至5成以下，使財務結構更加健全。

慧洋表示，2022上半年延續散裝航運榮景，帶動全年營收獲利續創新高，下半年則受全球通膨、升息、中國封城以及俄烏戰爭等外在因素影響，全球貿易降溫連帶使散裝運價走跌。

不過，自今年2月下旬起，運價指數已開始回升，再加上第2季南美穀物旺季將至，慧洋指出，目前約有70艘以上的指數連結船舶，將可望受惠。

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在船隊布局方面，為配合日趨嚴謹的環保法規，慧洋今天董事會決議，以總金額不超過6600萬美元購入2艘環保節能新船（4萬DWT／Handy），並通過1艘舊船出售（5萬8120 DWT／Supramax，船齡約11年），目前也有其他3艘舊船正在洽詢中，將持續汰舊換新以維持船隊最佳狀態。

慧洋說明，今年預計將陸續交付7艘節能新船，並尚有8艘新船訂單，輕齡化的節能船隊有助於取得優於市場日租金價格的利潤空間，預期今年固定租約可有5.88%的換約漲幅，挹注成長動能。（編輯：林興盟）1120324

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