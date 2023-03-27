國產署9宗地上權招標總底價34億 5/8開標

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（中央社記者張璦台北27日電）財政部國產署今天公告今年首批設定地上權標案，9宗土地北、中、南多點開花，總權利金底價逾新台幣34億元，其中4宗首次列標的住宅區土地，在房市轉涼下，能否順利標脫，將於5月8日見分曉。

國產署今天公告9宗國有土地招標設定地上權標的，分別為台北市、高雄市各2宗，新北市、台中市、台南市、新竹縣、屏東縣各1宗，合計面積2.8公頃，權利金底價34億666萬餘元，訂於5月8日開標。

國產署表示，首次列標、屬商業區土地有2宗，其中，台南市東區平實營區重劃後分回土地繼110年第2批標脫2宗後，這次再推出1宗。

國產署指出，這一標的面積達1.2公頃，四面臨路且坵塊方整，周邊商業活動繁盛活絡，鄰近國產署與台南市政府合作改良利用已招商成功的平實轉運站，屬稀有的大面積優質標的。

國產署表示，台北市中山區第四種商業區土地（原屬第三種住宅區，依都市計畫書圖規定辦理 ，才得作商四使用），距離捷運善導寺站、捷運松江南京站約600公尺，且位於條通商圈。

針對4宗首次列標的住宅區土地，國產署指出，台北市大安區土地，鄰近台師大及捷運古亭站；新北市新店區土地，位於新店屈尺地區，鄰近屈尺國小及屈尺景觀公園，住宅環境良好。

高雄市左營區土地，面積超過1000坪，鄰近左營高中及哈囉市場，生活機能完備；高雄市岡山區土地，位於岡山火車站及省道台1線旁，交通便利。

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此外，屏東縣東港鎮乙種工業區土地，面積近1000坪，鄰近省道台17線，聯外交通方便，也是首次公告。

至於另2宗曾列標的土地，國產署表示，台中市西屯區住宅區土地，位於水湳經貿園區東北隅重劃區內，鄰近中平路、中清路等生活機能成熟的商圈；新竹縣湖口鄉鄉村區乙種建築用地，位於吳厝自辦農村社區土地重劃區內，附近建案林立，極具發展潛力。（編輯：楊凱翔）1120327