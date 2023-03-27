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銀行業隱憂揮之不去 亞股走勢分歧

2023/3/27 19:22
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（中央社香港27日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧。由於銀行業狀況依然不穩定，預料全球股市本週可能繼續動盪。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）在亞股收盤前宣布，美國第一公民銀行（First Citizens Bank）已同意收購矽谷銀行（Silicon Valley Bank）。矽谷銀行本月稍早破產，令人擔心危機可能在全球銀行業擴散。

另一方面，積弊多年的德意志銀行（Deutsche Bank）在經歷大規模重組後，已於去年恢復財務健全。然而該銀行現況上週又引發疑慮、市場受到影響，促使美國總統拜登（Joe Biden）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與其他歐洲官員出面安撫投資人情緒。

ACY證券（ACY Securities）首席經濟學家班奈特（Clifford Bennett）今天在一份紀要中寫道，德國政府不太可能放任德意志銀行破產或面臨重組，但當前情況顯示，「西方重要經濟體的銀行系統正面臨持續且不斷增長的壓力」。

班奈特表示：「當前這種氛圍，沒有銀行不受影響。導致目前所見這場危機的力量─較高的利率和儲戶的不確定情緒─只會繼續增長。」

香港與上海股市今天收跌。東京、雪梨、新加坡股市則跟隨美股上週結束時的溫和漲勢而收高。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120327

#班奈特
#矽谷銀行
#德意志銀行
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