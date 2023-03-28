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泰藝石英元件網通訂單看到第3季 續切入低軌衛星

2023/3/28 15:52
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）石英元件廠泰藝電子看好今年資料中心、路由器、交換器等網通應用需求，訂單能見度看到第3季，預估到2024年業績占比超過25%，下半年車用有機會拿到小額訂單，持續切入低軌衛星地面接收站應用。

泰藝下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，法人問及今年營運目標，泰藝指出，在營收和毛利率兩者間，泰藝選擇毛利率，期盼今年維持以往水準，每月營收期盼維持1月和2月平均水準，今年營收應該不會如去年高檔表現，第2季和第3季展望仍有待觀察。

泰藝指出，持續布局高附加價值、單價高的應用強項，藉此維持高毛利表現，包括恆溫控制石英振盪器（OCXO）、溫度補償控制石英振盪器（TCXO）、電壓控制晶體振盪器（VCXO）等，相關高單價產品業績占比超過65%，低單價產品占比不到30%。

在應用部分，泰藝指出，包括通訊、網通、資料中心和交換器等高毛利產品業績占比達60%，今年前2月通訊業績占比達40%，相較之下，低毛利的消費電子應用占比已不到15%。

展望訂單表現，泰藝指出，通訊和網通兩大客戶群使用高附加價值石英元件，泰藝相關石英晶體振盪器（XO）銷售占比達46%。

泰藝今年看好包括資料中心、路由器、交換器等網通應用需求，預估到2024年業績占比超過25%，較2021年的18%明顯成長。其中在資料中心，泰藝今年前2月營收年增20%，訂單能見度看到第3季；交換器和路由器前2月營收持穩，訂單也可看到第3季。

在通訊領域，泰藝指出，去年已切入低軌衛星（LEO）應用地面接收站，持續供應美系客戶石英元件產品。

在車用領域，泰藝表示，耕耘車用已超過30年，去年營收年增逾80%，預期今年下半年有機會拿到小額訂單，今年車用業績成長可期。法人指出，目前車用占泰藝整體業績比重小於5%。

在消費電子領域，泰藝指出，下半年消費電子多是短單，考驗庫存周轉能力。

聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧生成內容（AIGC）熱潮，本土法人日前分析，ChatGPT帶動伺服器規格升級，其中關鍵且基礎的元件，包括可提供超級低相位雜訊且穩定的石英元件。

法人分析，AI伺服器需要小型化/寬溫/低功耗/低相噪/高穩定度的石英震盪器元元件，滿足超低相位雜訊、穩定震盪不偏移的功能規格。

法人指出，泰藝近年積極布局伺服器和電信營運商應用，有機會受惠ChatGPT帶動AI資料中心和伺服器需求浪潮。（編輯：趙蔚蘭）1120328

#泰藝
#美系
#泰藝電子
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