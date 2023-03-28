台股力守15700點 法人：觀察首季財報對個股影響

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台股今天開低走低，終場力守15700點整數關卡，收在15701.48點。法人分析，清明連假後，台股上市公司即將公布3月營收及今年首季財報，相關結果預料將對個股表現產生影響。

台股今天開低走低，指數一度失守15700點整數關卡，終場跌幅收斂，收盤下跌128.83點，收在15701.48點，跌幅0.81%，成交值新台幣2108.4億元。

法人分析，美股前一日漲多跌少，但台股今天下挫，研判是本週進入今年首季季底，接下來又有清明連假，內資法人提前賣股結帳，導致中小型電子股賣壓較大。

萬寶投顧協理王榮旭接受電訪指出，台股接下來表現，除了觀察美國銀行機構風波是否平息外，也要看物價及經濟數據有無釋出正面訊號，以及美國聯邦準備理事會（Fed）5月會不會升息等。

王榮旭表示，另外，清明連假結束後，上市公司即將公布3月營收，今年第1季財報也會出爐，預計個股走勢會更分歧，財報表現的優劣也會影響個股強弱。（編輯：張均懋）1120328