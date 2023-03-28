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中華電攜手逢甲大學 培育雲端人才

2023/3/28 16:29
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（中央社記者江明晏台北28日電）中華電信今天宣布，攜手逢甲大學、Amazon Web Services（AWS），提供技術支援導入AWS雲端解決方案，培育雲端人才、針對智慧選課、智慧校園與校園系統雲化等領域進行產學合作，接軌數位轉型潮流。

中華電信今天發布新聞稿指出，與逢甲大學、Amazon Web Services（AWS）舉辦「轉型台中，攀上雲峰」智慧校園與雲端人才發布會，由中華電信資訊技術分公司提供技術支援，導入AWS雲端解決方案，在雲端人才培育、智慧選課、智慧校園與校園系統雲化等領域產學合作。

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中華電表示，AWS的雲端服務在數位轉型中扮演關鍵角色，使用軟體開發模式和數據管理架構，加速產業開拓新商機，中華電在雲端服務領域，提供雲端資訊解決方案，開發創新產品支援服務，並與逢甲大學就Cloud、AI、ESG等領域進行合作，提供雲端人才培育、智慧選課、智慧校園與校園系統雲化等實際場域解決方案，協助逢甲大學實現數位轉型、雲端創新。

此外，中華電信也強調AI和新創的重要性，推出雲端人才培育課程，並提供相關技術支援，協助建立AI與雲端產業生態系，培育出更多優秀的AI人才，助力台灣AI轉型。（編輯：趙蔚蘭）1120328

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