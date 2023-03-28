永豐金：通膨漸落景氣步步高 估央行下半年停止升息

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（中央社記者張璦台北28日電）2月景氣燈號續呈藍燈，不過，永豐金首席經濟學家黃蔭基今天指出，今年將呈現「通膨漸漸落、景氣步步高」格局，GDP有望逐季上升、全年「保二」並達2.11%。

央行23日宣布升息半碼（0.125個百分點），出乎市場意料，不過黃蔭基也預測，進入下半年央行將停止升息。

永豐金控今天舉辦法說會，總經理朱士廷表示，2022年全年淨收益新台幣472.5億元，稅前淨利194億元，雙創歷年新高，全年利息淨收益年成長21.6%，為14家金控中成長率最高。

永豐金2022年股東權益報酬率（ROE）10.08%，連續2年維持10%以上，並躍居14家上市金控第1名，朱士廷指出，主要是受惠升息循環、銀行孳息資產量與率都增加所致。

永豐金今年增資永豐銀行100億元，永豐銀總經理莊銘福指出，這是進可攻、退可守策略，經濟環境不確定下，在「守」方面，可提高資本適足率；上半年庫存去化狀況好的話，下半年景氣可望否極泰來，屆時就有進攻空間。

媒體關切台美升息議題，黃蔭基指出，美國聯準會（Fed）最多再升息1碼，現已接近升息末端；台灣方面，主要想先控制通膨，看起來消費者物價指數（CPI）年增率2%是標準，永豐金預估第2季會降至2%以下，因此「1.875%（央行重貼現率）應是這一波終點」。

針對台美今年是否可能降息，黃蔭基指出，降息是要增加流動性，但現階段流動性沒太大困擾。

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黃蔭基表示，今年的風格是「通膨漸漸落、景氣步步高」，估台灣全年GDP為2.11%，由首季的負0.35%，逐季上升至第4季的3.25%。雖然2月景氣燈號已連續第4個月，亮出代表「低迷」藍燈，但第1季後，「頭過身就過」，會慢慢越來越好。

股市方面，他指出，動盪將持續一段時間，但台股低點應不會低於14900點，至於時間點，很難斷定，且美國中小型銀行、歐洲大型銀行是否會繼續爆雷，或有流動性風險，都要繼續觀察。（編輯：潘羿菁）1120328